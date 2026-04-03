Um gol valioso atrai o Barcelona para compensar a possível saída de Lewandowski

Com o fim da temporada atual se aproximando, o Barcelona enfrenta um grande desafio no ataque, já que se prevê a saída de uma de suas principais estrelas, seja Ferran Torres ou Robert Lewandowski.

Diante dessas mudanças previstas, o clube catalão busca um atacante puro, capaz de fazer a diferença e reforçar o ataque com maior eficácia.

Embora Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continue sendo o alvo preferido da diretoria do Barcelona, a dificuldade de concretizar a negociação com os Rojiblancos leva os Blaugranas a buscar alternativas mais realistas e economicamente viáveis.

Nesse contexto, o jornal espanhol “Sport” revelou que o Barcelona acompanha de perto o jovem astro Christian Kouffé, atacante do Bayer Leverkusen e da seleção camaronense.

Koufan (19 anos) se destacou fortemente durante sua passagem pelo Albacete, na segunda divisão espanhola, onde impressionou a todos com seu estilo de jogo direto e ousado, além de sua capacidade de marcar gols com naturalidade.

O Bayer Leverkusen conseguiu contratá-lo no verão passado por apenas 5 milhões de euros, após uma disputa acirrada entre vários grandes clubes, entre eles o Real Madrid, que desejava muito contratá-lo.

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Kouan é visto como um possível sucessor do lendário camaronês Samuel Eto’o, que deixou uma marca inesquecível na história do Barcelona.

O jogador se destaca pela velocidade, força física e inteligência tática, apesar da pouca idade, o que o torna um alvo atraente para os grandes clubes europeus.

Em declarações anteriores, o agente de Kovan confirmou o interesse real do Arsenal, dizendo: “O interesse do Arsenal é muito sério, o técnico Mikel Arteta valoriza muito o jogador, e há outros clubes interessados também, mas ainda é cedo para falar sobre o futuro dele”.