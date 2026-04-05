Um feito histórico de um talento espanhol em solo marroquino

O território marroquino testemunhou uma conquista histórica de uma promissora estrela espanhola no mundo do tênis.

O jornal “Marca” afirmou: “O tênis espanhol e mundial descobriu um novo talento em Rafael Khoudar, que, aos 19 anos, conquistou seu primeiro título na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) em quadras de saibro no Aberto de Marraquexe 250”.

E continuou: “Nunca ninguém havia alcançado essa conquista em uma idade tão precoce. Sua vítima foi o veterano Marco Tronchetti (6-3, 6-2), que já havia alcançado uma conquista notável ao chegar à sua primeira final aos 36 anos, especialmente por ter se classificado nas eliminatórias”.

Marrocos combina bem com os espanhóis... De fato, a lista de vencedores da competição, inaugurada em 1984, já inclui David de Miguel (1986), Tomás Carbonell (1996), Alberto Martín (1999), Fernando Vicente (2000), Santiago Ventura (2004), Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011, 2012 e 2018), Tommy Robredo (2013), Guillermo García López (2014) e Roberto Carballés (2023).

Godard se tornou o primeiro tenista espanhol a levantar uma taça, com exceção de Carlos Alcaraz, desde a vitória de Roberto Bautista no torneio de Antuérpia.

Se passaram 542 dias desde a vitória de Bautista, e parecia que demoraria muito tempo para ver alguém subir ao topo do pódio ao lado do atual número 1 do mundo.

O novo campeão de Marraquexe junta-se a João Fonseca entre os vencedores nascidos em 2006.

Ele é apenas o sexto espanhol a conquistar um título de torneio antes de completar 20 anos, depois de Rafael Nadal, Alcaraz, Carlos Moya, Ferrero e Robredo.

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