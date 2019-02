Um clássico para coroar Vinicius Jr.

O camisa 28 está em uma curva ascendente impressionante em sua primeira temporada com o Real Madrid, mas falta um jogo para ser marcado de vez

OPINIÃO

Na terceira vem a vitória, assim diz o ditado popular. E Vinicius Jr. tem diante de si sua terceira partida grande no mês para ser coroado. Quase o fez no El Clásico do jogo de ida da Copa do Rei no Camp Nou, onde só lhe faltou o arremate final. Da mesma forma, no dérbi do Wanda Metropolitano, sofreu um pênalti que colaborou com a vitória. Nesta quarta-feira, contra o Barcelona, ele terá outra chance para liderar de maneira conjunta o ataque Blanco com Benzema. O Real Madrid precisa dele. E Vinicius demonstra a cada dia que já está pronto para fazer diferença em um jogo grande como um clássco. Isso representaria uma ascensão meteórica desde a sua chegada à capital espanhola.

Em junho do último ano ele estava no Brasil. Em agosto, no elenco juvenil. Em novembro, no time principal. No mês de janeiro, já era titular dos Merengues e em março já é possível vê-lo fazer a diferença em clássicos. Parece fora do normal, mas é difícil entender os gênios. Apenas aproveitem-os. Raúl fez isso em La Romareda. Messi, no Lluis Companys. Um Cristiano Ronaldo irreverente também o fez em Lisboa diante do Manchester United. E a Vinicius falta apenas essa grande partida para que se torne um marco em sua pequena carreira. O dia em que sua foto sairá nas reportagens do futuro.

Confira os números de Vinicius Jr. na temporada 2018/19 de La Liga:

As atenções estão logicamente voltadas a Lionel Messi, ainda mais depois de sua partida contra o Sevilla, enquanto o Real Madrid chega ao confronto sem o favoritismo após duas partidas fracas contra Girona e Levante. O melhor está por vir, como sempre, uma vez que nelas o time de Madri crescem, e porque nem os madridistas estão tão mal como na última semana e nem os Blaugranas estão tão bem como parecia no Sánchez Pizjuán.

É o cenário perfeito para que Vinicius Jr. seja exaltado contra o Barcelona. Por enquanto ele está fazendo tudo bem e só lhe falta o último toque. Ele tem isso e já demonstrou no Brasil e o faz nos treinos. O passo seguinte é fazê-lo nas partidas, mais exatamente em uma grande como esta de quarta-feira.