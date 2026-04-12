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President Trump And First Lady Melania Trump Host Women's History Month Event At The White HouseGetty Images News
Muhammad Sharaf Eldeen

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Um acontecimento sem precedentes... Trump transforma a Casa Branca em um campo de batalha!

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O presidente dos Estados Unidos quer uma celebração fora do comum

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu transformar o pátio da Casa Branca em uma arena para o campeonato de luta livre (UFC), em comemoração ao seu 80º aniversário, no próximo dia 14 de junho, numa iniciativa que reflete sua grande paixão por esse esporte de combate.

O anúncio desse evento excepcional foi feito pela plataforma “Truth Social”, onde Trump revelou a substituição dos planos iniciais, que visavam a comemoração do 250º aniversário da Independência (4 de julho), pela nova data que coincide com seu aniversário e o “Dia da Bandeira” dos Estados Unidos.

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Trump havia preparado o terreno para esse anúncio ao aparecer ontem, sábado, nas arquibancadas de lutas em Miami, cercado por membros de sua família e pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

O UFC é considerado a plataforma mais importante do mundo para as artes marciais mistas, reunindo habilidades de boxe, luta livre e kickboxing dentro de jaulas de aço.

Espera-se que a luta no “White House Arena” seja extremamente emocionante; o destaque fica por conta do confronto pelo título dos pesos leves, entre Ilya Tuporia e Justin Gaethje, além do confronto entre Alex Pereira e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados.

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