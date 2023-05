Udinese x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram nesta quinta-feira (4), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Udinese e Napoli se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após empatar contra a Salernitana na última rodada, o Napoli chega para o confronto desta quinta contra a Udinese em busca de confirmar o título do Campeonato Italiano. Para garantir a conquista já nesta rodada, o clube napolitano precisa de um simples empate, sem depender de outros resultados.

Do outro lado, a Udinese vem de derrota por 1 a 0 contra o Lecce, fora de casa. A equipe ocupa a 13ª posição na tabela, com 42 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Udinese: Marco Silvestri; Rodrigo Becão, Rodrigo Becão, Nehuén Pérez, K. Ehizibue, L. Samardžić, Walace,S. Lovrić, D. Udogie, Roberto Pereyra; Ilija Nestorovski.

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Min-jae Kim, Mathías Olivera; Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zieliński.

Desfalques

Udinese

Sem desfalques confirmados.

Napoli

Mário Rui, lesionado, desfalca o Napoli.

Quando é?