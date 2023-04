Tuna Luso x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Campeonato Paraense

Partida será disputada neste domingo (16), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Tuna Luso e Paysandu entram em campo na manhã deste domingo (16), a partir das 10h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Após concluir a primeira fase na segunda posição do grupo C, com 8 pontos, o Tuna Luso quer se impor diante do rival. Já o Paysandu foi o líder do grupo B, com 19 pontos.

Prováveis escalações

Tuna Luso: Jader; David, Dedé, Marlon, Garagau; Felipe Recife, Lineker, Wallacer e Juninho; Welthon e Paulo Rangel.

Paysandu: Thiago Coelho, Edílson Júnior, Genílson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes, Paulo Henrique, Geovane, João Vieira, Fernando Gabriel, Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Desfalques

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?