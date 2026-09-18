Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Kane não quis descartar, ao ser questionado sobre isso, a possibilidade de um dia ainda atuar em LaLiga: "Como sabemos, tudo é possível no futebol. Não descarto nada, mas, no momento, como já mencionei, estou muito feliz na Alemanha."

Além disso, o atacante da seleção inglesa revelou que, no passado, já teve algumas oportunidades de se transferir para a Espanha. "Eu não falaria exatamente de possibilidades concretas, mas houve algumas conversas no passado", disse o jogador de 33 anos.

Ele afirmou sentir nada além de grande admiração pela principal divisão do futebol espanhol. "Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid estão entre os maiores clubes do mundo. Cresci acompanhando Ronaldo, Messi e outras estrelas do futebol. Tenho enorme respeito por esses times", explicou Kane. No verão, surgiram rumores vagos sobre um interesse do Barça, segundo os quais Kane seria um candidato para suceder Robert Lewandowski.

O atacante tem contrato com o Bayern até 2027, mas tanto o jogador quanto o clube reforçaram várias vezes nas últimas semanas e meses que gostariam de dar continuidade à parceria. Kane já havia explicado que a situação parecia "bastante boa". O diretor esportivo Max Eberl afirmou que não sabia "o que poderia falar contra uma renovação de contrato".

Segundo relatos da imprensa, no momento ainda há entraves quanto aos detalhes exatos do acordo. Enquanto o clube de Munique aparentemente quer estender o vínculo por apenas mais dois anos, até 2029, Kane gostaria de incluir a opção de mais uma temporada, até 2030.

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Quando Harry Kane vai renovar seu contrato com o Bayern de Munique?

O próprio jogador de 33 anos havia recentemente esfriado um pouco as esperanças de um acordo rápido. "Não espero que isso seja resolvido na próxima semana nem na seguinte", disse Kane após o 5 a 0 (0 a 0) na Champions League contra o FK Bodö/Glimt, "mas espero que, ao longo dos próximos um ou dois meses, cheguemos onde queremos chegar."

De qualquer forma, ele não estabeleceu um prazo final para si, embora as conversas continuem "indo bem", afirmou Kane. Ele próprio está "bem tranquilo" e concentrado no desempenho dentro de campo. "Vocês podem ficar bem tranquilos, está tudo bem", disse Kane: "Estou muito feliz."