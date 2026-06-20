Tuchel está em apuros antes dos confrontos contra a Inglaterra e Gana

A seleção inglesa entrou em um verdadeiro turbilhão de preocupações antes de seu aguardado confronto contra Gana, depois que seus astros Bukayo Saka e Marcus Rashford sofreram lesões que podem impedir o técnico Thomas Tuchel de contar com eles.

O jornal britânico “Daily Mail” revelou que o ponta do Arsenal, Saka, ficará de fora da próxima partida, no mínimo, devido a uma lesão no tendão de Aquiles da qual ainda não se recuperou totalmente, o que levou a comissão técnica a excluí-lo dos treinos recentes e a gerenciar seu retorno com extrema cautela.

Já Rashford sofreu uma distensão muscular na região glútea após entrar como reserva contra a Croácia; embora a lesão não pareça grave, ela é suficiente para afastá-lo dos treinos fechados e colocá-lo sob rigorosa observação médica.

O confronto contra Gana, que estreou com vitória sobre o Panamá, reveste-se de especial importância para a Inglaterra, que busca garantir a liderança do grupo e evitar surpresas antes das fases eliminatórias.