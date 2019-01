Tuchel: "é muito difícil que Neymar possa jogar contra o United"

Técnico está pessimista com chances de contar com o jogador para compromisso do PSG na Champions e evita estimar uma data para retorno

O Paris Saint-Germain vive dias de tensão em função do atacante Neymar. Desfalque na vitória sobre o Rennes por 4 a 1, neste domingo (27), o brasileiro iniciou o tratamento após sofrer nova lesão no pé direito na última semana, e deixou todos em expectativa sobre quando poderá voltar aos gramados.

Com o primeiro duelo contra o Manchester United em poucas semanas (os times se enfrentam no dia 12 de fevereiro), o técnico Thomas Tuchel ainda não quer estimar o tempo de recuperação, mas não parece muito otimista com as primeiras impressões.

"Será muito difícil (que ele jogue contra o United)", disse o alemão em entrevista ao Canal+. "Como eu expliquei ontem (sábado), é muito cedo para se falar em uma data de retorn"

"Vamos ter que esperar pela primeira semana, que será muito importante, e sua reação ao tratamento. Só aí vai dar para se ter uma precisão. Mas será muito difícil, não é segredo para ninguém."

Enquanto o PSG espera pelo camisa 10, Tuchel ainda conta com mais um reforço para o meio de campo antes do fechamento da janela de transferências, na próxima semana. O argentino Leandro Paredes, do Zenit, é tido como quase certo, embora o clube ainda não tenha feito nenhum anúncio e vem deixando o treinador com uma pulga atrás da orelha.

"Sinceramente, estou esperando por ele (Paredes) há alguns dias, mas ele não está aqui. Procurei nos chuveiros, no vestiário, na fisioterapia, com os goleiros, mas ele não está aqui", brincou Tuchel. "Estamos no dia 27, estou preocupado, estamos ficando sem tempo. Ele não está aqui, e essa é a realidade do momento."

No próximo domingo (3/2), o Paris vai a Lyon para o clássico nacional da Ligue 1, a partir das 18h do horário de Brasília.