O presidente norte-americano Donald Trump provocou graves danos nos campos de um centro de estágios destinado ao clube inglês Brighton, tornando-os inutilizáveis e obrigando o clube a cancelar o seu estágio de preparação para a nova temporada.

O Brighton & Hove Albion viu-se forçado a cancelar o seu estágio de treinos, que estava previsto realizar-se em França, depois de os seus campos terem sido utilizados como zona de aterragem para os helicópteros que transportaram vários líderes mundiais, entre eles Donald Trump, durante a sua participação na cimeira do G7.

De acordo com o que noticiou o jornal "The Athletic", os campos de futebol da cidade francesa de Évian-les-Bains foram usados como pista de aterragem para os helicópteros durante a última cimeira do G7. E embora os campos tenham cumprido o objetivo pretendido pelos políticos, a aterragem dos helicópteros causou graves danos no relvado, tornando-o inutilizável pelo clube inglês.

O Brighton planeava realizar o seu estágio de preparação no "Royal Resort", numa zona próxima da fronteira suíça, no período de 23 de julho a 1 de agosto.

Apesar de a cimeira ter decorrido em meados de junho, com a participação de figuras de destaque como Trump, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron, o relvado não recuperou a tempo. O Brighton enviou uma equipa de funcionários para inspecionar as instalações e manifestou o seu descontentamento com o estado dos campos.

O cancelamento do estágio implicou o cancelamento de um jogo amigável que estava marcado frente ao Annecy, um dos clubes da segunda divisão francesa. Em consequência, o Brighton decidiu prosseguir os seus treinos no seu próprio centro de treinos na cidade de Lancing, no sul de Inglaterra, onde organizou um jogo amigável à porta fechada.

A equipa deverá viajar no domingo para a Áustria a fim de realizar um estágio alternativo. O clube garantiu que esta alteração de planos não afetará a sua preparação para a nova temporada.

O Brighton inicia os seus jogos amigáveis com um confronto frente ao Estrasburgo, de França, a 1 de agosto, antes de defrontar os clubes italianos Roma e Bolonha nos dias 8 e 15 de agosto, respetivamente, no âmbito do seu intenso programa de preparação antes do arranque da temporada.