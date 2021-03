Treze x América-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O América-MG visita o Treze nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), em Fortaleza, pela primeira fase da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x América-MG DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Tiago Ramos (PB)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Instagram Treze

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (18). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para avançar na Copa do Brasil, o Treze entra em campo pressionado após o GE revelar que a equipe se reuniu com a diretoria para cobrar os salários atrasados.

Antes marcado para as 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, interior da Paraíba, o jogo foi antecipado para as 16h. A mudança foi a pedidos do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão do jogo.

Do outro lado, o América-MG precisa de apenas um empate para avançar.

Após conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Mineiro, diante da Caldense, o lateral Diego Ferreira espera que a equipe não cometa os mesmos erros apresentados no torneio estadual.

"A expectativa é sempre alta. É um jogo eliminatório. Não podemos cometer os mesmos erros do jogo contra a Caldense. Não podemos errar, nem eles. Acredito que vai ser disputado", disse.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues e Birungueta, Jairinho e Ancelmo.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê, Leandro Carvalho, Ademir e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 1 x 0 Altos Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Fortaleza 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x ABC Copa do Nordeste 21 de março de 2021 18h (de Brasília) Salgueiro x Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021 19h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Pouso Alegre 1 x 2 América-MG Campeonato Mineiro 6 de março de 2021 América-MG 0 x 1 Caldense Campeonato Mineiro 14 de março de 2021

Próximas partidas