Transferência para Godts? “De jeito nenhum ele acha que pode jogar na Premier League”

Segundo Kenneth Perez, o craque do Ajax, Mika Godts, não deve pensar que poderá jogar na Premier League no ano que vem, afirmou o analista no programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN. Segundo ele, o principal problema é a questão da preparação física.

Perez está muito elogioso em relação ao belga, especialmente por seu gol no último minuto do último sábado na Johan Cruijff ArenA. O Ajax parecia estar indo para a derrota por muito tempo, mas graças a um belo voleio do ponta-esquerda, o Ajax ainda conseguiu somar um ponto no confronto com o campeão nacional.

“Esse gol ficou um pouco subestimado. Você sabe como isso é difícil?!”, começa Perez. “Normalmente, você pensaria: ‘Por que ele chuta?’ Com o pé esquerdo, um voleio no ar. Um gol magnífico. Tecnicamente, isso é incrivelmente habilidoso”, continua o ex-jogador do Ajax.

O craque do Ajax, responsável por dezessete gols e quatorze assistências em quarenta partidas, é cada vez mais associado a grandes clubes estrangeiros, incluindo Arsenal, Chelsea e FC Barcelona, graças à sua boa fase. Apesar do entusiasmo com o criativo ponta, Perez quer fazer uma observação e considera que uma mudança para a Premier League não é sensata neste momento.

“Não pode ser que Godts ache que pode jogar na Premier League. De jeito nenhum”, começa Perez, que sugere ao novato internacional dar um passo intermediário.

“Ele precisa realmente se fortalecer em um clube na Holanda ou no FC Porto, ou algo assim, para que consiga manter seu nível durante uma temporada inteira. O nível não é, de forma alguma, o problema, mas sim a condição física. Isso ficou evidente também em seu fraco segundo tempo contra o PSV”, conclui Perez.

Na semana passada, Godts também marcou um gol espetacular. Na partida fora de casa contra o NAC Breda, ele marcou o segundo gol da noite depois de driblar vários defensores. Não demorou muito para que surgisse a comparação com o famoso gol de Ibrahimovic.