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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Jeroen van Poppel

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Transferência de Ter Stegen para o Ajax volta a ficar em risco: este é o novo problema

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A transferência de Marc-André ter Stegen para o Ajax voltou, afinal, a tornar-se bastante mais complicada, informa o especialista em mercado de transferências Matteo Moretto, do Marca. Se na sexta-feira ainda se falava de um negócio praticamente concluído, nas últimas horas as negociações voltaram a bloquear.

Na sexta-feira, nada parecia ainda poder impedir uma transferência do guarda-redes do FC Barcelona para Amesterdão. Ter Stegen tinha a sua saída para o Ajax praticamente acertada, o Barça também já tinha dado luz verde à transferência e uma viagem para os Países Baixos parecia ser apenas uma questão de tempo.

Entretanto, a situação mudou por completo, explica Moretto. O que inicialmente parecia uma formalidade transformou-se num novo obstáculo num processo de transferência que está a evoluir para 'uma das maiores novelas de verão do mercado de transferências espanhol'.

Inicialmente, o problema estava sobretudo na vertente fiscal, mas entretanto também surgiu uma divergência sobre a divisão do salário do guarda-redes alemão. Como consequência, as negociações voltaram a entrar num impasse.

O Barcelona não quer fazer mais concessões devido às regras do fair play financeiro. O clube catalão mantém-se firme na sua posição, deixando ao Ajax pouca margem para fazer avançar as negociações.

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Também o Ajax não pode, neste momento, dar passos adicionais para concluir a chegada de Ter Stegen. Por isso, a transferência voltou a ficar completamente bloqueada e, para já, uma rápida resolução não parece estar à vista.

Ainda assim, espera-se que nos próximos dias volte a haver clareza. Ambos os clubes terão de determinar se ainda é possível chegar a um compromisso para concluir a transferência.

Para já, Ter Stegen continua em Barcelona. O guarda-redes alemão aguarda para ver se Ajax e Barça conseguem ainda resolver os pontos pendentes, para que uma transferência por empréstimo para a Johan Cruijff ArenA possa tornar-se realidade.

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