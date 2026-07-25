A transferência de Marc-André ter Stegen para o Ajax voltou a tornar-se bastante mais complicada, informa o especialista em mercado Matteo Moretto, do Marca. Se na sexta-feira ainda se falava de um acordo praticamente fechado, as negociações voltaram a bloquear nas últimas horas.

Na sexta-feira, nada parecia impedir a transferência do guarda-redes do FC Barcelona para Amesterdão. Ter Stegen tinha a sua saída para o Ajax praticamente acertada, o Barça também tinha dado luz verde à transferência e uma viagem para os Países Baixos parecia ser apenas uma questão de tempo.

Entretanto, a situação mudou por completo, explica Moretto. O que inicialmente parecia uma formalidade transformou-se num novo obstáculo num dossiê de transferência que está a evoluir para 'uma das maiores novelas de verão do mercado de transferências espanhol'.

Inicialmente, o problema estava sobretudo no plano fiscal, mas entretanto surgiu também uma divergência sobre a repartição do salário do guarda-redes alemão. Por isso, as negociações voltaram a entrar num impasse.

O Barcelona não quer fazer mais concessões devido às regras de fair play financeiro. O clube catalão mantém a sua posição, o que deixa pouco espaço ao Ajax para fazer avançar as negociações.

Também o Ajax não pode, neste momento, dar passos adicionais para concluir a chegada de Ter Stegen. Assim, a transferência voltou a ficar totalmente bloqueada e uma resolução rápida não parece, para já, estar à vista.

Ainda assim, a expectativa é de que volte a haver clareza nos próximos dias. Ambos os clubes terão de decidir se ainda é possível chegar a um compromisso para fechar a transferência.

Para já, Ter Stegen continua em Barcelona. O guarda-redes alemão aguarda para ver se Ajax e Barça conseguem ainda ultrapassar os pontos pendentes, para que uma transferência por empréstimo para a Johan Cruijff ArenA possa, ainda assim, tornar-se realidade.