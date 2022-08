Tranmere Rovers x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Partida acontece nesta quarta-feira (24), pela segunda fase da Carabao Cup; veja como acompanhar na TV e na internet

O Newcastle visita o Tranmere Rovers nesta quarta-feira (24), no Penton Park, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois do duelo empolgante com o Manchester City, o Newcastle muda o foco para a Copa da Liga. Para o duelo, e como é de costume nas grandes equipes inglesas nessa competição, o técnico Eddie Howe deve mandar uma equipe totalmente diferente para o duelo.

Além disso, o treinador deve recorer a jovens promessas da base do clube para serem relacionadas ao jogo, como Elliot Anderson.

O Tranmere Rovers, um tradicional clube da Birkenhead, em Merseyside, da quarta divisão inglesa, deve mandar um time que já vem atuando no campeonato local, com uma linha de cinco defensores atrás.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tranmere Rovers: Doohan; Cogley, Byrne, Turnbull, Jameson, Bristow; Merrie, Lewis, McAlear; Nevitt e Hemmings.

Possível escalação do Newcastle: Martin Dubravka; Trippier, Lascelles, Krafth, Botman; Longstaff, Anderson, Ritchie; Fraser, Murphy e Chris Wood.

Desfalques da partida

Tranmere Rovers:

Sem desfalques confirmados

Newcastle:

Callum Wilson, Dan Burn, Ryan Fraser, Federico Fernandez, Jamal Lewis e Jonjo Shelvey: lesionados

Quando é?

JOGO Tranmare Roves x Newcastle United DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Penton Park - Birkenhead, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Tranmere Rovers

JOGO CAMPEONATO DATA Hartlepol 0 x 0 Tranmere 4ª Divisão Inglesa 16 de agosto de 2022 Newport County x Newcastle 4ª Divisão Inglesa 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tranmere x Colchester 4ª Divisão Inglesa 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Leyton Orient x Tranmere 4ª Divisão Inglesa 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Newcastle United

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 0 Newcastle Premier League 13 de agosto de 2022 Newcastle 3 x 3 Manchester City Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas