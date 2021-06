Trade Esportivo - Como você pode começar apostas de futebol?

Apostas em futebol é um dos temas mais procurados: aprenda a começar a gerar seus palpites

Se você deseja saber como começar no trade esportivo em apostas futebol, esse post tem tudo o que precisa. É comum iniciantes terem dificuldade de começar nas apostas esportivas, pois, não sabem o que precisam fazer primeiro, por exemplo. Aqui daremos todos os detalhes para que possa começar marcando um golaço.

Escolha a casa de aposta para Trade Esportivo: Betfair

A primeira coisa que você precisa fazer quando decidir começar no trade nas apostas em futebol é investir na Betfair Exchange - clique aqui para saber mais sobre a casa.

Você poderá conferir todas as melhores dicas sobre a casa de apostas e como você pode escolher o seu mercado para iniciar nas apostas esportivas. Dê uma olhada neles, pois será essencial para que faça uma boa escolha.

Quanto você irá investir?

Chegou o momento de criar a sua banca. A banca nada mais é do que a quantia de dinheiro que você pode colocar nas apostas em futebol.

Isso quer dizer que é um dinheiro que você pode perder e não aquele dinheiro que você quer retirar daqui três dias. Além de isso não dar certo, porque todo mundo quando começa no Trade Esportivo tende a ter alguma perda (ou Red). Provavelmente com você não vai ser diferente. Por isso, é fundamental saber manter seu controle emocional.

Tudo isso para que, no final, você fique desesperado porque perdeu um dinheiro que deveria ser utilizado para pagar uma conta e você acabou usando para outra coisa. Portanto, só coloque na Betfair um dinheiro que você possa investir com segurança.

Gestão de banca

Dinheiro definido? Bom, agora vamos criar a sua gestão de banca. A gestão de banca nada mais é do que a divisão do seu dinheiro em diversas partes para que possa realizar uma aposta.

Por exemplo: se você conseguiu depositar R$ 1000, que é um dinheiro que você tinha guardado na poupança e não iria usar, você tem algumas maneiras de dividi-lo. Você pode dividir a sua banca em 50 unidades, ou de 2% até 4% da banca.

Por que essas duas maneiras de gestão de banca são as mais recomendáveis? Porque, além de serem seguras, as suas chances de quebrá-las são muito pequenas. Defina qual será a sua gestão, de acordo com o seu perfil, claro. Mas não exagere, e não esqueça que está apenas começando. Veja nosso Guia Definitivo sobre gestão de banca.

Método a ser utilizado

Chegamos à principal etapa para você realizar apostas de futebol através do trade esportivo. Antes de começar a sair clicando em todos os tipos de jogos de futebol que estiver acompanhando, crie um método.

Um método é uma maneira que você define para determinar situações em que colocará o seu dinheiro. No mundo punter, que é o foco desse conteúdo, o objetivo é sempre encontrar odds EV+ para superar as casas de aposta. Quais são os tipos de métodos que você pode desenvolver?

Time para vencer Mercado de gols Handicap Mercado de escanteios, entre outros

Seu método dificilmente será lucrativo do dia para a noite - e está tudo bem. O legal é que você pode realizar alguns ajustes para deixar o seu método cada dia melhor, e com condições de levar você a ter mais greens.

Um bom método precisa ser sempre de um para um ou dois para um, mas o que isso significa? Que você ganhando uma aposta você já “recuperar” a perda ou de dois para um, onde você pode ganhar duas apostas e irá “recuperar” o red tomado. Descubra como aceitar o red no Trade Esportivo.

Controle emocional nas apostas esportivas

O controle emocional é uma das etapas mais complicadas e importantes para as pessoas que realizam apostas para futebol. Por quê?

É através do controle emocional que você pode controlar as suas unidades na gestão de banca e não apostar fora dela, por exemplo. Além disso, o controle emocional vai te ajudar a aguentar as fases ruins como, por exemplo, a conhecida bad run.

Por fim, algo importante que pode influenciar no seu controle emocional é a visão no longo prazo. Se você realizar uma aposta, perder e pensar que você precisa recuperar logo na próxima aposta, o seu foco não está no longo prazo, mas sim no amanhã. Não se recupera red, você obtém novos greens.

Consistência no Trade Esportivo

A consistência é um sinal de que você está no caminho certo e que as suas chances de ser lucrativo nas apostas esportivas é grande. Além disso, você verá a sua banca crescer de maneira gradativa, onde você poderá aumentar os valores da sua unidade com o tempo, aumentando, também, os lucros.

Saques na Betfair

Depois de um tempo, chegará o tão sonhado momento de sacar os seus lucros. A dúvida de muitas pessoas é quando fazer isso. Uma dica: faça duas vezes por ano. Ou seja, a cada seis meses de apostas, ou somente no final do ano.

E quanto você pode retirar? A sugestão é que você não tire tudo, mas somente metade. Faça uma recontagem da sua banca, dívida novamente em unidades e aumente o valor das suas unidades.

Assim, os seus ganhos irão se tornar maiores, colocando em prova a famosa renda variável, onde quanto mais você aposta, mais lucro você também pode ter. Por outro lado, quando você terminar a temporada em red, é recomendável que você realize saque algum, realizando somente a recontagem da sua banca e aguardando o reinício da nova temporada.

Estas foram algumas dicas de como você pode iniciar nas apostas futebol e como começar a ganhar dinheiro do jeito certo. Não se esqueça que o mercado esportivo foca sempre no longo prazo. Bons greens!