Tottenham x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (15), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Everton se enfrentam na tarde deste sábado (15), em Londres, às 13h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Os Spurs entram em campo buscando mais uma vitória para seguir próximo aos líderes. O Tottenham está na terceira posição, com 20 pontos. Após um período com o departamento médico cheio, apenas Kulusevski segue sendo desfalque.

Já o Everton está na 12ª posição, com 10, e quer roubar pontos do forte rival para seguir distante da zona de rebaixamento. Os Toffees, no entanto, têm uma séries de baixas por lesão e suspensão.

Escalações:

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

Escalação do provável Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; McNeil, Maupay, Gray.

Desfalques

Tottenham

Dejan Kulusevski, lesioando, é o único desfalque dos Spurs.

Everton

Ben Godfrey, Andros Townsend, Nathan Patterson, Yerry Mina e Mason Holgate, no departamento médico, e Anthony Gordon, suspenso, são as baixas nos Toffees.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Tottenham Satadium, Londres - ING