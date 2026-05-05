Total incompreensão: "Por que eles têm que sair do Ajax?"

Henk Spaan é um grande fã de Anton Gaaei e Lucas Rosa, os laterais do Ajax. O colunista do Het Parool deixa isso bem claro em sua coluna diária.

Na coluna “Spaan dá notas”, Gaaei recebe uma nota 8. O dinamarquês marcou o gol de empate pelo Ajax contra o PSV (2 a 2).

“O que eu me pergunto então: por que ele tem que sair? No alto nível, você precisa de uma ou duas especialidades. No caso de Gaaei, são o chute e o cruzamento, apoiados em uma mentalidade fantástica”, escreve Spaan.

Rosa também tem qualidades específicas, segundo Spaan. “Sua mentalidade sul-americana. Compare-o com Tagliafico, que jogava em um time melhor. Rosa é um zagueiro obstinado que também pode ser imparável no ataque. O que me pergunto: por que ele tem que sair?”

Parece que Spaan se refere à opinião de seus colegas torcedores. Ao contrário de Kasper Dolberg, não há rumores de que Gaaei e Rosa devam deixar o clube por decisão da diretoria.

Gaaei, de 23 anos, tem contrato com o Ajax até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele vale cerca de 5 milhões de euros.

Rosa, de 26 anos, tem contrato por mais um ano, até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, o brasileiro vale 4 milhões de euros.