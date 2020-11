Torcida nos estádios: Premier League deve ter jogos com público em dezembro

Depois de uma tentativa em outubro, o Governo anunciou nova data para o dia 2

Enquanto o Brasil vai vivendo mais um momento com alta no número de caso de Covid-19, a o futebol inglês se prepara para dar um passo além. A previsão é de que os estádios possam começar a receber uma parte do público já na primeira semana de dezembro.

Na , conforme o número de infectados pelo novo coronavírus vai caindo, o governo se prepara para começar a liberar as medidas sanitárias e de distanciamento. Uma das coisas que deve ser atingida pela nova fase é a presença dos torcedores nos estádios.

Desde março, momento em que a pandemia começou a estourar a Europa e os eventos esportivos ingleses foram suspensos, os jogos estão sendo realizados de portões fechados, sem nenhum torcedor nas arquibancadas, mesmo depois da volta das atividades, já em junho. Mas agora, com a diminuição no número de casos, o cenário deve mudar.

Em coletiva sobre a pandemia, o primeiro ministro inglês, Boris Johnson fez o anúncio de que a volta dos públicos nos estádio acontece já na primeira semana de dezembro, a partir do dia 2, em meio a rodada da Liga dos Campeões.

No entanto, assim como a , a Inglaterra deve permitir, à princípio, um número reduzido de torcedores nos estádios. Serão, no máximo, de 50% de sua capacidade, não ultrapassando os 4 mil pessoas nas arquibancadas, sempre respeitando as restrições dos governos locais.

Mas esta não é a única restrição, só será permitido o público em áreas onde a incidências de casos está realmente baixa - uma vez que em alguns lugares o número de infectados continua subindo. Onde os casos ainda estiverem altos, os portões seguem fechados.

Em outubro, o governo inglês já havia permitido que o público retornasse às arquibancadas ma, quando o Reino Unido começou a sofrer com uma segunda onda de casos de Covid-19.