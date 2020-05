Borussia Dortmund x Bayern de Munique - siga AO VIVO a 28ª rodada da Bundesliga

Desde o início de 2018/2019, Sancho (30 assistências) e Müller (26) deram mais assistências do que qualquer outro jogador das cinco grandes ligas da Europa!

30 & 26 - Since the start of 2018-19, @Sanchooo10 (30 assists) and @esmuellert_ (26) have provided more assists than any other player in Europe's Big 5 Leagues. Clash. #BVBFCB @BlackYellow @FCBayernEN pic.twitter.com/iDHKxhKWio