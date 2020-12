Torcida do São Paulo se revolta contra possível chegada de Rodrigo Caetano

O candidato a presidência do clube, Julio Casares, teria o executivo como favorito para assumir o cargo que hoje é de Raí no Tricolor

Brigando pela liderança do Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil, o ainda vai arrumando sarna para se coçar. A reclamação da vez é sobre Rodrigo Caetano, executivo do , que pode pintar no São Paulo caso Júlio Casares, candidato à presidência do clube, vença as eleições no próximo dia 12.

Como adiantado pela repórter Raisa Simplicio, da Goal, e confirmado pelo UOL, o nome do dirigente é um dos favoritos de Casares, que deve vencer a eleição no Tricolor. Ex- , e atualmente no , o executivo é um profissional do mercado e já teria conversas avançadas com o provável mandatário.

O problema é que a notícia não agradou a torcida. O nome de Caetano é visto com desconfiança, já que o executivo vem de trabalhos muito questionados tanto no Flamengo, na gestão Bandeira de Mello, quanto no Internacional, na gestão Medeiros. Assim, boa parte da torcida do São Paulo se irritou com a possível chegada do profissional.

Em resposta ao nome veiculado, a torcida começou uma campanha no Twitter com a hashtag #RodrigoCaetanoNao, que chegou aos trending topics em pouco tempo. A reclamação dos são-paulinos também dá conta de que esse não seria o melhor momento para uma troca no comando, já que o clube terá decisões pela frente na atual temporada.

Ainda que Raí tenha sido questionado durante boa parte de sua estadia no Morumbi, como dirigente, seu trabalho vem sendo elogiado em 2020, já que manteve o treinador Fernando Diniz, mesmo tendo sido pressionado por várias ocasiões, além de ter sido certeiro no mercado (com a troca de Éverton por Luciano) e ter dado espaço para garotos da base, como Brenner e Gabriel Sara.

Vamos subir a hashtag #RodrigoCaetanoNão.



Isso é inadmissível, um desrespeito com o torcedor. Caetano foi péssimo por onde passou. Mil vezes seguir com o Raí se for trazer esse cara.



Acorda @juliocasares_SP, não faça merda já de início.#RodrigoCaetanoNão https://t.co/oZov5zxSNJ — SPFC Estatísticas 📊 (@spfcestatistica) December 3, 2020

Se é para contratar o Rodrigo Caetano que só tem trabalho ruim por onde passou, mantenha o Raí que está evoluindo nesta função.#RodrigoCaetanoNão — Diário SPFC 41/45 (@diario_spfc) December 3, 2020

Estamos cobrando faz tempo @juliocasares_SP sobre nomes do futebol e vice (saiu há pouco), justamente por receio de um Rodrigo Caetano da vida.



Se esperava reação da torcida sobre o nome, #RodrigoCaetanoNão diz muito! — SPFC24HORAS.COM.BR 🇾🇪 (@SPFC24Horas_) December 3, 2020

Com a especulação, parte da torcida até fez campanha pela permanência do criticado Raí, tudo para que Caetano não assumisse no São Paulo. Em resposta, entrevistado pelo Blog do São Paulo (que apoia assumidamente o candidato), Júlio Casares afirmou que nada estaria certo.

“Não há para o futebol, nenhum nome já confirmado. O foco até dia 12/12 é a campanha para a eleição Portanto, nenhuma especulação até lá será verdadeira pois a decisão é minha e eu não fechei absolutamente nada com ninguém." respondeu Casares.