Com futuro incerto no Internacional, Rodrigo Caetano aparece como opção no São Paulo

Executivo de futebol tem contrato com o Colorado até dezembro de 2021 e interessa a um dos candidatos à presidência do Tricolor paulista

O futuro de Rodrigo Caetano deve ser longe do . O executivo de futebol, que tem contrato até dezembro de 2021, ainda não foi procurado por nenhum dos candidatos à presidência do clube. Nos bastidores, outros nomes já começam a ser levantados.

O nome de Caetano, no entanto, aparece como uma das opções de Julio Casares, um dos candidatos que desponta nas eleições do , também marcadas para o fim deste ano. A informação foi trazida em primeira mão pela "Revista Colorada" e confirmada pela Goal.

A vida de Rodrigo Caetano começou a se complicar no Inter com divergências com o ex-treinador, Eduardo Coudet. O diretor teve alguns conflitos com o argentino, que acabou deixando o Inter no mês passado. Coudet, por exemplo, argumentava que a montagem do elenco não condizia com o que era necessário para fazer o brigar pelo topo do Brasileirão. A falta de reforços foi outro fator que atrapalhou a relação da dupla.

Mais artigos abaixo

Mais times

Se a saída de Coudet deixou Caetano no olho do furação no Internacional, a chegada de Abel Braga intensificou as cobranças. Nas redes sociais, os torcedores reclamam muito da escolha do dirigente. Vale ressaltar que a chegada de Abel também passou pelo crivo do atual presidente, Marcelo Medeiros.