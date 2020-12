São Paulo resgata melhor defesa de 2019 em chance de assumir ponta do Brasileirão

Bruno Alves e Arboleda voltam a atuar juntos pela primeira vez desde agosto; no ano passado, eram dois pilares do time de Fernando Diniz

Em 2019, Bruno Alves e Robert Arboleda eram titulares indiscutíveis da defesa do . O bom entrosamento entre os zagueiros rendeu ao Tricolor a melhor defesa do Brasileirão passado. O tempo passou, os dois chegaram a ser reservas e preteridos por Fernando Diniz. Mas em um momento decisivo na temporada, quando o time pode assumir a liderança do campeonato, os dois serão titulares novamente.

O São Paulo tem uma chance de ouro de assumir a ponta da tabela do Brasileirão nesta quinta-feira, 3, quando enfrenta o Goiás, lanterna da competição. E depois de 28 jogos, Bruno Alves e Arboleda devem voltar a formar a dupla de zaga titular do São Paulo. Pelo menos foi assim que Diniz treinou o time para este confronto.

A dupla começou 2020 da mesma forma como terminou 2019: titulares indiscutíveis. Afinal, o time havia sofrido 30 gols em 38 jogos no Campeonato Brasileiro e não havia motivos para mudanças. O São Paulo também não trouxe reforços para a posição e pouco se questionava a titularidade dos jogadores.

Porém, após o paralisação do futebol, o Tricolor engatou uma sequência muito ruim: apenas duas vitórias nos seis primeiros jogos no retorno em meio a pandemia. Uma dessas vitórias, contra o Guarani, foi com o time reserva e Bruno Alves e Arboleda sequer foram relacionados. Diego Costa e Anderson Martins (que já não faz mais parte do time) foram os zagueiros naquele jogo.

O empate por 1 a 1 com o Bahia, no dia 20 de agosto, foi a última partida que os dois atuaram juntos como titulares. Depois daquele jogo, Diniz começou a testar uma nova formação com Diego Costa e Leo, lateral esquerdo de origem que foi improvisado como zagueiro.

A defesa são paulina continuava a sofrer gols e a solução de Diniz não se mostrou eficiente, principalmente após a queda na Libertadores. Bruno Alves voltou ao time e fez dupla com Diego Costa em uma sequência de altos e baixos do São Paulo: queda na Sul-Americana, classificação para a semifinal da Copa do Brasil e a ascensão na tabela do Brasileirão.

As atuações de Bruno Alves e Diego Costa alternaram em bons jogos e dias para se esquecer. Enquanto isso, Arboleda seguia no banco de reservas e entrava em jogos ocasionais. Quando ganhou a oportunidade de ser titular novamente, fez gol contra o Binacional. No entanto, os vídeos do zagueiro em uma balada em plena pandemia criaram uma situação desconfortável para o jogador, que quase deixou o clube.

Arboleda parece ter recuperado a confiaça e a boa fase atuando na seleção equatoriana. Titular nos quatros jogos do nas Eliminatórias, o zagueiro teve uma atuação de gala contra a , na goleada por 6 a 1, com um gol e uma assistência. De volta ao time titular do São Paulo na vitória contra o Bahia, no último sábado, formando dupla com Leo, voltou a balançar as redes e Diniz parece ter comprado a aposta.

Mesmo com várias críticas ao setor defensivo e várias duplas de zagueiros testadas, o São Paulo tem, mais uma vez, a melhor defesa do Brasileirão. Foram 20 gols sofridos em 21 jogos (empatado com , que tem um jogo a mais). Os números no torneio nacional contrastam com o total de jogos do time no ano. Entre os times da Série A, o Tricolor é um dos times que mais sofreram gols em 2020.

Após um período em baixa, Bruno Alves e Arboleda precisam de grandes atuações nesta reta final de temporada para mirar nos títulos em 2020.