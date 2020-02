Torcida do Santos perde paciência com Jesualdo; veja as reações

Santistas não vêem evolução em nova derrota do Peixe e pedem a saída do treinador

Em mais uma tarde com futebol apagado, o perdeu para o por 2 a 0, em Itu, pela sétima rodada do e o resultado fez a torcida Alvinegra perder a paciência com o técnico Jesualdo Ferreira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

O chegou a sua segunda derrota na competição, mas segue na liderança do grupo A, com 11 pontos. Mesmo assim, a atitude da equipe em campo tem deixado os santistas incomodados e pedindo mudança no comando da equipe.

Mais times

Confira as reações da torcida do Santos ao trabalho de Jesualdo Ferreira, que chegou a ser o quarto assunto mais comentado no Twitter:

Torcedor brasileiro é foda. (realmente está assim editado)

Busque 'Jesualdo' no Google. pic.twitter.com/PgAzXKe63j — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 22, 2020

Aii mais o Sampaoli perdeu pro ituano... Tem que esperar o Jesualdo arrumar o time... Pronto ele perdeu pro ituano... Podemos criticar agora? — Léo (@who_Leo_SFC_F1) February 22, 2020

Alô, vô Jesualdo: vai cuidar dos seus netos! — Corneta Caipira (@cornetacaipira) February 22, 2020

Acho que já deu para todo mundo aprender que comentar futebol é muito diferente de treinar um time.

O Jesualdo estava dando aula nos comentários e no Santos da aula de como não se jogar.

Queria que desse certo, mas não definitivamente não deu. — Santista Especialista 🐋 (@edi_1912) February 22, 2020

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO

FORA JESUALDO — SamueL (@SamueL02024512) February 22, 2020

A Paciência acabou !!

Ja é a sétima rodada do Paulista e não vemos evolução NENHUMA !



Um futebol ridículo apresentado.

Faltando pouco mais de 1 semana pra começar a Libertadores...



FORA JESUALDO !!!!!! — Dalhe Peixe ⚪⚫ (@DalhePeixe1912) February 22, 2020