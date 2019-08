Barcelona e Real Madrid disputam Neymar; PSG e brasileiro precisam se entender

Posicionamento do jogador será crucial nas negociações, já que os Merengues fizeram oferta maior e os parisienses dificultam o caminho do Barça

A "novela Neymar" pode estar perto do fim. Pretendido por e , o brasileiro, que tem preferência por voltar a atuar no Camp Nou e que não participará da estreia na , precisa se entender com o .

Isso porque o clube parisiense tem dificultado as negociações com o Barcelona - para não ceder à vontade de Neymar - e acelerado as conversas com o Real Madrid.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

De acordo com o jornal espanhol Sport, PSG e Barcelona estão negociando há aproximadamente e já houveram altos e baixos nas conversações, inclusive, com um pré-acordo fechado inicialmente para empréstimo com opção obrigatória de compra no valor de 180 milhões de euros. No entanto, na última segunda-feira os parisientes teriam voltado atrás por ter recebido uma ofertar superior e feito uma contraproposta: Coutinho, Semedo e mais 50 milhões de euros pelo jogador.

E a proposta seria justamente do Real Madrid, que estaria disposto a pagar 120 milhões de euros e incluir jogadores num valores de 60 milhões de euros - Modric teria sido o cogitado.

Mais artigos abaixo

Ainda segundo a publicação, o Barcelona estaria irritado com o andamento das negociações, mas conta com a negativa de Neymar às investidas do Real Madrid para, então, ver as tratativas mais "facilitadas".

São mais alguns capítulos aguardados nesta semana para, quem sabe, o destino de Neymar ser definido. O país deve ser mesmo a , falta decidir o time.