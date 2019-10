Cuca, Felipão e Dunga: quem deve ser o novo técnico do Internacional?

Confira alguns nomes livres no mercado, que podem aparecer no Beira Rio para o lugar de Odair Hellmann

Odair Hellmann não é mais treinador do , segundo noticiado pelo Globoesporte.com. A derrota por 1 a 0 para o , na última quarta-feira (09), decretou a saída do técnico.

Foi o quarto jogo sem vitórias do (2 empates e 2 derrotas), que viu o trabalho de Odair começar a ser desgastado especialmente pelas exibições que culminaram na eliminação para o na Libertadores e, especialmente, no vice-campeonato da Copa do contra o .

Após o revés em Alagoas, Odair manteve o otimismo em relação à sua continuidade no Beira Rio. Isso, mesmo depois de o vice de futebol do clube, Roberto Melo, fez questão de não garantir a permanência do treinador.

Quem pode ser o treinador do Inter?

Desta forma, o Colorado é mais um clube em busca de treinador nesta reta final de temporada. A diretoria ainda não indicou quem será o próximo comandante, tampouco o seu perfil. Abaixo, confira alguns dos principais nomes livres no mercado.