Flamengo de Jesus já tem profeta: torcedor prevê gol de Willian Arão e acerta

Um dos cerca de 60 mil presentes ao Maracanã, para o duelo contra o Atlético-MG, adivinhou como seria o gol

O torcedor rubro-negro tem motivos para elevar o seu otimismo a uma potência gigantesca devido à fase atual do clube, líder do Brasileirão com folgas e na semifinal da Libertadores. A placa com os dizeres “hoje tem gol do Gabigol”, por exemplo, viralizou nos estádios e internet, mas contra o , nesta quinta-feira (10), o camisa 9 não está em campo e um dos cerca de 60 mil presentes no Maracanã conseguiu prever como as redes seriam balançadas.

Já que Gabigol está com a seleção brasileira, a previsão foi arriscada: “não tem Gabigol e nem Arrascaeta, mas tem gol do Arão de cabeça”, dizia o cartaz levado por um torcedor. Dito e feito!

GOOOOOOOOOOOOOOLL DE CABEÇA DO WILLIAM ARÃO COM ASSISTÊNCIA DO VITINHO pic.twitter.com/GhxCbMkIzg — Marina Ramosᶜʳᶠ (@MarinaRamosFla) October 10, 2019

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o meio-campista, um dos símbolos deste time treinado por Jorge Jesus, desviou de cabeça o escanteio cobrado por Vitinho e abriu o placar contra o Atlético-MG, no duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 47 jogos neste ano, é apenas o quinto gol de Arão – muito diferente dos 32 anotados por Gabigol. Ou seja: pelo visto a torcida rubro-negra revelou um profeta em meio à sua multidão.