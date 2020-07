Torcida do Flamengo pede Gallardo como técnico, caso Jorge Jesus saia

O treinador português recebeu uma proposta do Benfica e balança no cargo

E uma bomba recaiu sobre a torcida do no começo de noite desta sexta-feira (10): segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, em seu blog na UOL, o treinador Jorge Jesus estaria próximo de um acerto para deixar o clube carioca e ir treinar o .

Ídolo e já multicampeão, a notícia de uma possível saída do "Mister" causou pânico entre os flamenguistas. Inicialmente apurado pela Goal, o interesse das Águias viria junto com uma proposta supostamente duas vezes maior do que o técnico recebe no .

Mesmo que boa parte da torcida esteja preocupada com a saída de Jesus - e que o GloboEsporte tenha noticiado que o português pode ficar -, outra parte pequena já pensa no que o clube pode fazer no futuro. E um nome é unanimidade: Marcelo Gallardo, do River Plate.

Caso Jorge Jesus sai do Flamengo,acho que o Marcos Braz deveria ir atrás de Marcelo Gallardo pic.twitter.com/ISa9sM1jQ7 — 19FLAGUESIA81 (@19FLAMENGO81) July 7, 2020

Vice-campeão da Libertadores em 2019 - e campeão em 2018 e 2015 -, Gallardo é um dos melhores treinadores do continente americano já há algum tempo e é visto pela torcida rubro-negra como um substituto ideal para o "Mister".

Ainda que seja uma negociação muito difícil - o técnico do River também tem propostas europeias e muitos dizem que ele não deixaria os Millonarios para ir treinar outro time sul-americano - e que outros apontem nomes como Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, e Jorge Sampaoli, do , está claro que o sonho da torcida do Flamengo numa eventual saída de Jesus seria o argentino.

Marcelo Gallardo tem contrato com o até 2021 e já conquistou 12 títulos em cinco anos sob o comando da equipe - com direito a duas Libertadores. Contra o Rubro-Negro, na final da última edição do torneio, esteve na frente por quase o jogo inteiro até tomar dois gols no final da partida e perder o título.

Entretanto, o Flamengo teria que possivelmente brigar com gigantes como , e - três equipes que já especularam Gallardo caso abrissem mão de seus treinadores atuais. Como diz o poeta, porém, sonhar não custa nada:

Só aceito de Gallardo pra cima! — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ #GoFLA (@centraldanacao) July 10, 2020

sinceramente se eu fosse o braz iria babando pra cima do gallardo



reconheco que tem o ramirez fazendo um bom trabalho tambem



mas pra um elenco com a pompa que esse do flamengo adquiriu....tem q chegar alguem com muito respeito e curriculo...so ter feito um bom trabalho n basta — meci (de 🏠) (@messicrf) July 10, 2020

Na América do Sul o GALLARDO é o único que faz esse elenco do Flamengo abaixar a cabeça pra ele. Iria com dois pés na porta do River pra cima dele. — ㅤㅤ ㅤ (@Sihdney) July 10, 2020