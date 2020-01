Miguel Ángel Ramírez e Felipe Conceição: os alvos do Red Bull Bragantino

Clube de Bragança Paulista tem pressa para fechar com o substituto de Antônio Carlos Zago, que foi para o futebol japonês

Sem sucesso na negociação com o português Carlos Carvalhal, do Rio Ave, o Red Bull definiu dois alvos prioritários para assumir o comando técnico do time. A Goal apurou que o substituto de Antônio Carlos Zago, que rumou para o Kashima Antlers, do , vai sair de uma escolha entre Miguel Ángel Ramírez (na foto), do , e Felipe Conceição, do . Há pressa para fechar com o novo treinador.

Aos 35 anos, Ramírez, na verdade, já era uma forte opção para o clube de Bragança Paulista antes mesmo do avanço nas conversas com o então favorito Carvalhal, que foram encerradas na semana passada. O espanhol sempre foi visto com bons olhos pela diretoria.

Conceição, de 40 anos, também tem um perfil que agrada bastante ao Red Bull Bragantino, que estreia no nesta quinta-feira, contra o , na Vila Belmiro. Tem experiência com jogadores jovens e prioriza um futebol mais ofensivo.