Torcedor quer estátua para o goleiro de Curaçao, Room: “Vamos transformar a piada dele em realidade”

Após a histórica atuação de Eloy Room na Copa do Mundo contra o Equador, foi lançada uma iniciativa dos torcedores para homenagear de forma permanente o goleiro de Curaçao com uma estátua na ilha. O motivo foi a brincadeira do próprio Room após o término da partida, quando ele comentou que “merecia uma estátua em Curaçao”. O que começou como uma brincadeira deve agora se transformar em uma homenagem duradoura.

Room se tornou o grande herói da noite durante a partida da Copa do Mundo entre Curaçao e Equador. O goleiro manteve sua equipe na disputa com uma série de defesas espetaculares, foi eleito o melhor jogador da partida e desempenhou um papel fundamental na conquista do primeiro ponto histórico de Curaçao em uma Copa do Mundo. Com quinze defesas, ele alcançou o maior número já registrado no tempo regulamentar de uma partida da Copa do Mundo. Para o menor país que já se classificou para uma Copa do Mundo, o empate em 0 a 0 contra o Equador foi uma noite que será lembrada por muitas gerações.

Mas a ação não se resume apenas ao desempenho esportivo. Após o apito final, Room ergueu uma camisa em memória de seu ex-companheiro de equipe falecido, Jairzinho Pieter. Esse momento tocou profundamente muitos curaçaoenses. “Room não jogou apenas por si mesmo”, diz Jayden, o idealizador da ação. “Ele jogou pela ilha inteira, por todos que acreditam em Curaçao e por todos que já não estão mais entre nós. A piada dele sobre uma estátua soou, para muitos torcedores, como algo que, na verdade, deveria se tornar realidade.”

O torcedor lançou uma campanha no Club-Meister, onde torcedores, amantes do futebol e curacaenses de todo o mundo podem contribuir para a realização de uma estátua em homenagem a Room em Curaçao. Não como uma homenagem a aquele único jogo, mas como um símbolo de orgulho, resiliência e coragem para sonhar grande.

“Uma estátua para Room não é uma estátua para um único homem”, afirmou o idealizador Jayden. “É uma estátua para cada curaçaense que já ouviu que era pequeno demais para sonhar grande. Vamos transformar a piada dele em um monumento. Ajude a tornar isso realidade e contribua pelo site www.club-meister.com/c/room.”