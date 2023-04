Tombense x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Tombense e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (29), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 18h15 (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Após empatar por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa na primeira rodada, o Atlético-GO conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o CRB na última partida. Enquanto isso, o Tombense sofreu uma derrota por 2 a 0 contra o Criciúma, mas se recuperou ao vencer o Ituano por 3 a 0 em seguida.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Tombense soma sete vitórias, contra cinco do Atlético-GO, além de seis empates.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Gazal, Heron; Rhaldney, Matheus Sales, Marco Antônio; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Tombense: Felipe Garcia; Kevin (Jaderson), Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva (Elton), João Pedro e Matheus Frizzo (Egídio); Pedro Costa, Fernandão (Marcelinho) e Alex Sandro (Luiz Fernando). Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Atlético-GO

Não há desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?