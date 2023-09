Tombense x ABC: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (7), no Estádio Soares de Azevedo; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Tombense e ABC se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há oito jogos, com quatro empates e quatro derrotas, o Tombense entra em campo pressionado pela vitória. No momento, aparece na zona de rebaixamento, com 22 pontos e um aproveitamento de 28%.

Do outro lado, o ABC, na lanterna com apenas 16 pontos, a equipe também está pressionada após uma sequência de 11 jogos sem vitórias (seis empates e cinco derrotas).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro, Augusto, Roger Carvalho, Egídio; Matheus Frizzo, Bruno Silva, João Pedro; Guilherme Santos, Daniel Amorim, Kleiton.

ABC: Michael; Alex Silva, Geovane, Fabrício, Romário; Wellington Reis, Nathan Melo, Matheus Anjos, Thonny Anderson; Paulo Sérgio e Evandro.

Desfalques

Tombense

Wesley está machucado.

ABC

Wallace e Alex Silva, expulsos contra o Sampaio Corrêa, estão fora, assim como Paulo Sérgio e Maycon Douglas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Wellington Reis, lesionado, e Romário, com fascite plantar, também não entram em campo.

Quando é?