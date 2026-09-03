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Lionel Messi ArgentinaGetty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Todos os jogos da Argentina param por causa de Messi

River Plate x Independiente Rivadavia
River Plate
Independiente Rivadavia
Campeonato Argentino
Gimnasia Mendoza x Boca Juniors
Gimnasia Mendoza
Boca Juniors
Vélez Sarsfield x Boca Juniors
Vélez Sarsfield
Copa da Argentina
Boca Juniors x São Paulo
São Paulo
Copa Sul-Americana
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Inter Miami CF x Chicago Fire FC
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Major League Soccer
L. Messi
Argentina
Brasil
Espanha
EUA

A decisão de Messi entristeceu a torcida argentina e muitos ao redor do mundo

Todas as partidas de futebol na Argentina serão paralisadas no minuto dez, para um minuto de aplausos em homenagem a Lionel Messi, após sua decisão de se aposentar da seleção.

O astro do Inter Miami, dos Estados Unidos, de 39 anos, havia anunciado no início desta semana que não voltará a jogar pela seleção argentina, após sua participação na Copa do Mundo neste verão.

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Messi disse que a decisão "dói no fundo da minha alma", mas acrescentou que "sabe que chegou a hora" de parar de representar a Argentina, que ele levou ao título da Copa do Mundo de 2022, e das Copas América de 2021 e 2024.

A Associação do Futebol Argentino ("AFA") confirmou, na noite de quinta-feira, que todas as partidas "em todas as categorias" dentro do país serão paralisadas, quando o jogo chegar ao minuto dez, para um minuto inteiro de aplausos.

O número 10 carrega um simbolismo especial para Messi, já que ele o usou na maioria de seus clubes e ao lado da seleção de seu país. A decisão inclui as partidas de futebol masculino e feminino, além do futsal e do futebol de areia.

A associação acrescentou, em seu comunicado: "Além disso, os estádios equipados com telões devem transmitir o vídeo institucional da associação antes do início das partidas".

As homenagens com aplausos já começaram na quarta-feira, durante a partida da Copa da Argentina entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors.

A Copa do Mundo deste verão foi a sexta na carreira de Messi, que se tornou apenas o segundo jogador, depois do brasileiro Cafu, a disputar 3 finais de Mundiais masculinos.

O ex-astro do Barcelona detém o recorde de participações pela seleção argentina, com 207 partidas, além do recorde de gols, com 125 tentos.

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