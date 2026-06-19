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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Todas as seleções classificadas à segunda fase da Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo
México

Confira quais seleções já confirmaram classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e seguem na disputa pelo título mundial

A Copa do Mundo de 2026 começa a conhecer os primeiros classificados para a segunda fase.

Com o avanço da competição, as seleções vão garantindo vaga no mata-mata conforme os resultados da fase de grupos.

Confira abaixo todas as equipes que já confirmaram presença na próxima etapa do torneio.

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México (Grupo A)

Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o México se tornou a primeira seleção classificada para a segunda fase do torneio. A equipe estreou com vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, com gols de Raúl Jiménez e Julián Quiñones, e confirmou a vaga ao bater a Coreia do Sul por 1 a 0 na segunda rodada do Grupo A, graças a um gol de Luis Romo. O resultado assegurou a classificação dos mexicanos, em primeiro lugar da chave, com uma rodada de antecedência pelos confrontos diretos.

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