Todas as seleções classificadas à segunda fase da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 começa a conhecer os primeiros classificados para a segunda fase.

Com o avanço da competição, as seleções vão garantindo vaga no mata-mata conforme os resultados da fase de grupos.

Confira abaixo todas as equipes que já confirmaram presença na próxima etapa do torneio.

México (Grupo A)

Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o México se tornou a primeira seleção classificada para a segunda fase do torneio. A equipe estreou com vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, com gols de Raúl Jiménez e Julián Quiñones, e confirmou a vaga ao bater a Coreia do Sul por 1 a 0 na segunda rodada do Grupo A, graças a um gol de Luis Romo. O resultado assegurou a classificação dos mexicanos, em primeiro lugar da chave, com uma rodada de antecedência pelos confrontos diretos.