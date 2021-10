'Tocado' com gritos da torcida do Flamengo, Jorge Jesus comenta sobre o futuro

Apesar de se dizer focado no Benfica, o Mister deixou a porta aberta para uma possível volta ao Rubro-Negro

Decepcionados com a atuação do Flamengo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, os torcedores, para provocar Renato Gaúcho gritaram "Mister" no Maracanã, em referência a Jorge Jesus, ex-treinador do Rubro Negro. Hoje no Benfica, o português comentou o carinho dos cariocas e deixou a porta aberta para o futuro.

O Flamengo acabou eliminado para o Athletico-PR na Copa do Brasil. A derrota, em casa, para o Furacão, irritou parte da torcida, que se revoltou contra Renato Gaúcho, atual treinador do time, que apesar de bons resultados, vem sendo criticado nos últimos jogos. E no momento da eliminação, o lembrado foi Jorge Jesus.

Além dos xingamentos direcionados a Renato, com o resultado adverso no placar, parte da torcida flamenguista ecoou "Olê, olê, olê, Mister, Mister" no Maracanã. Apesar de não estar mais no Brasil, JJ sempre se mostra bastante ligado sobre o que acontece com o Rubro-Negro, ainda mais quando se trata de algo relacionado a ele. E desta vez não foi diferente.

Logo quando foi perguntado sobre os gritos em sua coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Jesus já disse que esperava algo sobre o tema, que chegou à imprensa portuguesa. "Se me pergunta se eu fico satisfeito de ver um clube me acarinhar como sempre me acarinhou, só se eu fosse insensível. Como não sou insensível, são imagens que me tocam", disse JJ.

Apesar disso, porém, o treinador reforçou que seu trabalho atualmente é no Benfica, e que está pensando na equipe "hoje, amanhã e sempre". No entanto, entende que mudanças são comuns no futebol e, por isso, deixou a porta aberta para uma possível volta ao Rubro-Negro.

"Um treinador, não digo isso hoje, sempre digo... Minha mala está sempre feita à porta. O treinador vive de resultados, e portanto não pode ter um projeto definido", explicou. "Os resultados é que definem as carreiras, os momentos do treinador. E o importante para mim é que neste momento o Benfica é a minha casa. Vim para Portugal com um objetivo bem definido, sei bem o que quero. Mas o meu futuro eu não sei. Estou dependendo dos resultados".

O contrato de Jorge Jesus com o Benfica vai até o final da atual temporada, ou seja, até o meio de 2022. Mesmo com a mudança na direção do clube, o treinador vem fazendo um bom trabalho - o Benfica é líder do Campeonato Português - e, por isso, sua renovação é assunto frequente na imprensa local.