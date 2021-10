Com queda na Copa do Brasil, Flamengo deixa de faturar até R$ 56 milhões

Time carioca, no entanto, bateu a meta orçamentária prevista para a atual edição do torneio

A dolorida eliminação do Flamengo na Copa do Brasil também vai pesar no bolso. O time carioca deixou de arrecadar pelo menos R$ 23 milhões, valor pago pela CBF ao vice-campeão. O grande vencedor vai faturar R$ 56 milhões.

Com os prêmios acumlados desde a terceira fase até a queda na semifinal, o Flamengo colocou nos cofres R$ 15 milhões e 150 mil. Agora, além de tentar brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mira a grande decisão da Copa Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Uruguai.

Caso fature o título em cima do Palmeiras, o Flamengo pode levar para casa US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual) mais 25% da renda da final. O vice-campeão fica com R$ 34 milhões mais 25% da renda.

A ida para a semifinal da Copa do Brasil fez com que o Flamengo cumprimessa a meta estabelecida antes do início da competição. O Rubro-Negro colocou como objetivo chegar ao menos na semifinal da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores.

No Brasileirão, a meta estipulada no orçamento deste ano é terminar a competição como segundo colocado. Neste momento, o Flamengo é o quarto, com 46 pontos, e com 3 jogos a menos que o vice-líder Palmeiras, que tem 49.