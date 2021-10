Dirigentes do Flamengo divergem sobre situação de Renato Gaúcho

Departamento de futebol é contra a troca de comando técnico com frequência e quer seguir com Renato, mas pressão interna começa a crescer

O clima no Flamengo, que já não era dos melhores na última semana, piorou e a crise foi instalada no Ninho do Urubu depois da derrota por 3 a 0 para o Athlético-PR, que culminou na queda da equipe na Copa do Brasil.

No vestiário, jogadores e o técnico Renato Gaúcho se mostraram bastante abalados. O treinador, que foi xingado pela torcida durante a partida, deixou claro para os dirigentes do futebol que deixaria o clube em comum acordo se assim o entendessem ser o melhor caminho. É bom frisar, no entanto, que o técnico não entregou o cargo.

A situação do treinador virou tema interno no clube, seja no departamento de futebol, seja com os principais dirigentes da Gávea e o tema já causa grande divergência interna. O futebol, que sempre prioriza a continuidade do trabalho, segue a linha de que é necessário dar sequência ao que foi planejado.

Há uma visão de que o Flamengo vem tendo trocas constantes de comando, de que isso não faz bem ao planejamento e atrapalha a equipe. Que um clube que chegou ao patamar financeiro e de gestão que o time carioca chegou, não pode ser controverso a ponto de cada seis, sete meses, ter um novo comandante.

Em uma avaliação na última semana, Renato não foi apontado como o principal responsável pela queda de desempenho da equipe. A não paralisação do campeonato brasileiro em datas Fifa, os constantes desfalques por convocações e lesões, foram colocados na mesa como os principais vilões.

Apesar disso, a derrota por 3 a 0 para o Athlético-PR, no Maracanã, com os retornos de Gabigol e Bruno Henrique, foi colocada na conta de Renato Gaúcho e, no calor do momento, uma parte dos dirigentes do clube e até conselheiros, pediram a saída do comandante.

É neste clima que o Flamengo tenta juntar os cacos para encarar o Atlético-MG, neste sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos e dois jogos a menos que o atual líder, uma vitória poderia dar novo ânimo ao time de Renato Gaúcho. Uma derrota, no entanto, pode agravar a crise, um mês antes da final da Copa Libertadores.