Tjaronn Chery encerra sua carreira na seleção do Suriname, conforme foi divulgado nesta sexta-feira. O meio-campista de 37 anos não tentará novamente chegar a uma fase final, agora que a seleção surinamense ficou de fora da Copa do Mundo deste verão.

A recente decisão drástica de Tjaronn Chery no meio da temporada levantou muitas questões sobre o futuro do jogador e suas possíveis participações em competições internacionais. Com a Copa do Mundo 2026 se aproximando, muitos fãs e analistas estão especulando sobre quais jogadores poderão se destacar no cenário global. Para aqueles interessados em acompanhar as apostas e previsões para este evento, a plataforma Copa do Mundo 2026 na Betano oferece uma visão abrangente das odds e das seleções favoritas. Essa plataforma é uma excelente fonte para quem deseja se manter atualizado sobre as tendências e possíveis surpresas que o torneio pode trazer.

Chery divulgou uma declaração sobre sua decisão através de suas redes sociais. “Tudo começou há muito tempo, no Suriprofs 2012, até chegar à seleção. Foi um sonho irreal, até o momento em que estávamos quase nos classificando para a Copa do Mundo”, escreveu o meio-campista do NEC.

O experiente jogador continua seu relato: “Na minha carreira, já vivi muitas coisas, mas meu grande sonho era ir à Copa do Mundo com o Suriname. Infelizmente, não conseguimos. Isso sempre será um momento doloroso na minha carreira, também porque sei que, infelizmente, esse sonho não será mais possível para mim.”

Chery não fica preso à decepção e está, acima de tudo, orgulhoso de sua carreira na seleção. “O que alcançamos com a comissão técnica e os principais jogadores, e como colocamos o Suriname no mapa mundial, é algo de que podemos nos orgulhar imensamente. A partir de agora, vou aproveitar a nova geração que está chegando e os rapazes que, naturalmente, já estão lá.”

A decisão de Chery de se aposentar não tem nada a ver com o caso do passaporte. O meio-campista foi afastado por precaução pelo NEC, mas, após uma conversa com o IND, ele poderá voltar a jogar pelo time de Nijmegen.

Entre outros, Etienne Vaessen elogia Chery, que se despede após ter disputado dez partidas pela seleção. “Um homem de grande coração. Sou grato por ter podido jogar ao seu lado!”, escreveu o goleiro do FC Groningen no Instagram.