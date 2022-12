Tite pode substituir os convocados do Brasil por lesão durante a Copa do Mundo?

Seleção Brasileira anunciou os cortes de Gabriel Jesus e Alex Telles, com lesões nos joelhos direitos

A Copa do Mundo do Qatar pode ser classificada como a das lesões? Depois de Neymar, Danilo e Alex Sandro, em recuperação de suas respectivas lesões, a Seleção Brasileira anunciou os cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus na manhã deste sábado (3), com o técnico Tite ganhando novas preocupações para o mata-mata. Afinal, os jogadores cortados por lesões podem ser substituídos no decorrer do Mundial?

De acordo com o regulamento da FIFA, não. Apesar do corte oficial, a regra diz que "um jogador presente na lista final de convocados poderá ser substituído apenas no caso de séria lesão ou doença com até 24h de antecedência para a primeira partida da equipe". Desta forma, o Brasil liga o sinal de alerta na comissão técnica, que seguirá no Mundial apenas com 24 jogadores à disposição.

Apesar dos jogadores serem considerados reservas, ambos ganharam a oportunidade no último duelo da fase de grupos contra o Camarões (perdeu por 1 a 0). A maior preocupação está na lateral-esquerda. Sem Alex Sandro, que se machucou após a vitória sobre a Suíça por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos, o técnico Tite agora fica sem Alex Telles, reserva imediato na posição.

O jogador do Sevilla teve a lesão confirmada após ressonância magnética. Caso Alex Sandro não se recupere a tempo para o duelo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, alternativas precisarão ser estudadas. A seleção treina neste sábado (3) e o dia é considerado essencial para saber se Neymar, Alex Sandro e Danil vão condições para o próximo compromisso.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial do Qatar. Quem perder volta para a casa.