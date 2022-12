Qual a lesão de Alex Telles e em quantos jogos ele desfalca a seleção brasileira na Copa

O lateral, que está substituindo Alex Sandro, saiu de campo chorando após sentir o joelho

Mais um problema para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Alex Telles, que está substituindo Alex Sandro, lesionado, sentiu dores no jogo contra Camarões e precisou deixar o campo no começo do segundo tempo.

Convocado para ser reserva de Alex Sandro na lateral-esquerda, Alex Telles acabou herdando a vaga de titular na defesa brasileira quando o jogador da Juventus se lesionou. No entanto, também acabou se machucou, tornando a posição uma preocupação para Tite.

Aos dois minutos do segundo tempo da partida contra Camarões, após uma dividida na área, Alex Telles foi para o chão sentindo dores no joelho direito. O lateral até tentou voltar para o jogo, mas, três minutos depois, voltou a cair no gramado sem condições de jogo, e deixou o campo chorando. Ainda no banco de reservas, começou a fazer gelo e foi flagrado aos prantos pelas câmeras.

O maior problema, agora, é a falta de um lateral-esquerdo de origem para Tite colocar no lugar. Marquinhos foi a opção para substituí-lo no jogo, enquanto Alex Sandro não está disponível. O camisa 6, porém, já voltou a treinar e a expectativa é de que não demore a voltar para o time.