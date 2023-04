Promessa à esposa influenciou 'não' de Tite ao Corinthians

Treinador, que não deve trabalhar no Brasil na temporada de 2023, foi procurado pelo Timão antes de acerto com Cuca

O plano A do Corinthians para substituir Fernando Lázaro era Tite. Ídolo histórico do Timão, o treinador foi procurado por Duilio Monteiro Alves para conversar sobre a possibilidade de voltar ao clube. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada.

Como soube a GOAL, Tite fez uma promessa à sua esposa, Rosmari, mais conhecida por Rose, e não deve voltar a trabalhar no futebol brasileiro no ano de 2023. O Timão já tinha conhecimento disso, mas, mesmo assim, entrou em contato com o treinador.

Na conversa, as partes praticamente não falaram sobre projeto esportivo e tiveram uma conversa amigável. Tite leva muito a sério a questão familiar e, por isso, não quis se aprofundar. O treinador está livre no mercado desde que deixou a seleção brasileira em dezembro do ano passado.

Como mostrou a GOAL, Tite ignorou também propostas do Emirados Árabes Unidos e está no aguardo de um projeto forte na Europa. Um dos principais objetivos do treinador é um convite para a Premier League.

Sem conseguir Tite, a diretoria corintiana tinha um algo: Cuca. O treinador já foi anunciado pelo clube e vai fazer a sua estreia pelo Timão neste domingo.