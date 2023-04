Tite ignora proposta dos Emirados Árabes e projeta trabalho na Premier League

Sem clube desde que deixou a seleção brasileira, técnico prefere clube no futebol europeu; Campeonato Inglês é o principal desejo

Tite não está disposto a assumir um novo desafio no Brasil neste momento. Livre no mercado da bola desde que deixou a seleção brasileira, no fim do ano passado, o técnico recebeu uma oferta dos Emirados Árabes Unidos, como soube a GOAL. Contudo, não deu resposta ao clube e ainda sonha com a Europa, tendo predileção pela Premier League.

O desejo do treinador é atuar no futebol europeu, mais especificamente na Inglaterra. Tite não pretende aceitar o desafio nos Emirados Árabes Unidos, que tem ao menos dois clubes à procura de um comandante — Al Ain e Al-Nasr.

Tite já esteve nos Emirados Árabes Unidos em duas oportunidades na carreira. Ele comandou o Al Ain em 2007, após deixar o Palmeiras, e foi treinador do Al-Wahda em 2010, antes de iniciar a segunda passagem pelo Corinthians. No país, ele participou das conquistas do Campeonato Emiradense e da Supercopa dos Emirados Árabes Unidos.

O ex-treinador da seleção brasileira estuda a língua inglesa e se prepara para um convite no início da próxima temporada inglesa. Um agente ligado ao futebol local prometeu uma oferta da Premier League para o estafe do comandante, mesmo que seja de uma equipe em ascensão no país.

Tite ainda recebeu ofertas de ligas secundárias do futebol europeu, mas tem predileção pelas cinco principais — além da Inglaterra, ele está disposto a trabalhar em Alemanha, Espanha, França e Itália.

O treinador se prepara para a ida à Europa há algum tempo. Desde que acertou que deixaria a seleção brasileira, ao fim da Copa do Mundo de 2022, o técnico de 61 anos faz cursos com o intuito de se mudar para o Velho Continente.