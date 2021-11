Tite escala seleção com mudanças para a partida contra a Colômbia

A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. No treinamento desta quarta-feira, Tite definiu o time que vai para o jogo na Neo Química Arena com quatro mudanças em relação à última partida.

No treino desta quarta, que foi realizado no CT do Corinthians, já que na Neo Química Arena Tite teria apenas uma hora de atividades, o treinador trabalhou o posicionamento defensivo do time em jogadas de bola parada e ajustou o posicionamento tático de seus atletas. Para isso, manteve a base do que considera, hoje, sua equipe titular.

As mudanças em relação ao último jogo foram apenas os retornos de quatro nomes que ficaram de fora contra o Uruguai. Reservas no 4 a 1 sobre o Uruguai, o goleiro Alisson, o lateral Danilo e o zagueiro Marquinhos, além do volante Casemiro, que está recuperado de uma infecção no dente, vão ser as “novidades” na equipe. Os quatro voltam ao time titular e se juntam a outros sete nomes que estiveram na goleada.

Para o ataque, que não teve baixas ou poupados contra o Uruguai, Tite manteve os mesmos jogadores, fazendo uma linha de três com Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Mas este foi o único setor que ficou intacto, todos os demais tiveram movimentação de peças.

Assim, Tite escalou a seleção brasileira para enfrentar a Colômbia com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Líder das Eliminatórias com 31 pontos e invicta após os 11 jogos disputados nas Eliminatórias - foram dez vitórias e um empate, justamente contra a Colômbia, no dia 10 de outubro, pelo primeiro turno, a seleção está quase classificada para a Copa do Mundo. Em caso de vitória, a equipe de Tite já se garante no Mundial de 2022.