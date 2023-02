Tigre x Rosario Central ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino 2023

A partida será disputada nesta sexta-feira (3), no Jose Dellagiovanna; veja como acompanhar na TV e na internet

Tigre e Rosario Central se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio Jose Dellagiovanna, pela segunda rodada do Campeonato Argentino de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com vitória fora de casa na competição, o Tigre quer dar o pontapé inicial em casa e conquistar seis pontos no torneio. Para o duelo, a equipe argentina não terá nenhum desfalque.

Do outro lado, o Rosario Central, que também estreou com vitória, quer conquistar os seis pontos na competição. Para a partida, porém, a equipe terá o desfalque de Alan Marienelli, machucado.

Em toda a história, este será o 17º confronto entre as equipes, que tem um equilíbrio para os dois lados. O Rosario tem seis vitórias, enquanto o Tigre tem oito, com dois empates entre os times.

Prováveis escalações

Escalação da provável do Tigre: Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti, Prieto; Prediger, Menossi; Castro, Colidio, Armoa e Retegui.

Escalação da provável Rosario Central: Servio; Martinez, Komar, Mallo, Quintana, Rodriguez; Mac Alister, Ortiz, Malcorra; Oviedo e Candia.

Desfalques

Tigre

Sem desfalques confirmados.

Rosario Central

Alan Marienelli, machucado, é desfalque certo.

Quando é?