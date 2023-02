Tigre x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 4ª rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Tigre e River Plate se enfrentam neste sábado (18), às 12h (de Brasília), no Jose Dellagiovana, pela 4ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com apenas uma vitória na competição, o Tigre quer voltar a vencer dentro de casa para superar a eliminação da Copa da Argentina na primeira rodada. Para o duelo, o técnico Diego Martinez não contará com Victor Cabrera, lesionado.

Do outro lado, com Martin Demichelis iniciando sua carreira como técnico profissional, o River Plate quer embalar sua segunda vitória seguida para continuar subindo na tabela. Apesar de já contar contar com retorno de muitos jogadores na última rodada, o treinador terá quatro desfalques.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o River Plate registra nove vitórias, contra cinco do Tigre, além de cinco empates. No último confronto, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Prováveis escalações

Tigre: Marinelli; Blondel, Leizza, Luciatti, Prieto; Prediger, Castro, Colidio; Armoa, Menossi e Retegui.

River Plate: Armani, Herrera, Maidana, Díaz, Casco; Paradela, Enzo Perez e Aliendro; Nacho, Solari e Miguel Borja.

Desfalques

Tigre

Victor Cabrera, lesionado, está fora.

River Plate

Bruno Zuculini, Emanuel Mammana, Matias Kranevitter e Matias Suarez, lesionados, estão fora.

Quando é?