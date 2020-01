Thiago Neves: o novo recuperado ou novo problema do Grêmio?

Em meio a polêmicas e saída conturbada do Cruzeiro, meia é anunciado como reforço para ser mais um dos recuperados da era Renato Gaúcho

O Grêmio anunciou a contratação do meia Thiago Neves e, em meio a uma série de memes e brincadeiras nas redes sociais, reacendeu um debate comum da era Renato Gaúcho no Tricolor. Será o armador um novo recuperado pelo comandante ou mais uma tentativa insistente e sem resultados do ídolo-mor gremista?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Eu não conheço um jogador que eu não tenha conseguido recuperar", bradou Renato nos últimos anos. Bem sucedido à frente do clube em que brilhou também como jogador, Renato não consegue contar em uma mão o número de atletas pouco usados em outros lugares que foram importantes em conquistas gremistas, principalmente as do biênio 2016/17.

Integram a lista os laterais Leonardo Moura e Bruno Cortez, que viviam momento de baixa perambulando pelo , os meio-campistas Cícero e Ramiro, importantes na Libertadores de 2017, e os atacantes Fernandinho e Jael.

📺| Thiago Neves na TV Globo:

" Em 2020 eu vou dar a volta por cima onde todos não acreditam. Vou deixar muita gente de boca aberta!

Eu tenho carinho enorme pelo Renato, mas não é só por causa do dele que eu gostaria de jogar no , quem não gostaria de jogar no Grêmio?" pic.twitter.com/QM9IlbmgFu — Felipe A. Camargo 🇧🇼 (@camargofeli) January 26, 2020

A capacidade exaltada do comandante, porém, também lhe rendeu críticas. Nomes como Juninho Capixaba e Michel atormentaram a torcida e foram bancados por Renato. As contestações mais recentes foram pela insistência em escalar André no ataque da equipe tricolor, praticamente ignorando o desempenho ruim que o centroavante demonstrava.

"Fui até criticado, merecidamente, por ter insistido com o André. Fiz de tudo para recuperar o futebol do André, mas não adianta dar soco em ponta de faca", disse Renato há uma semana, quando abriu mão de contar com o jogador.

Mais artigos abaixo

A missão agora é mostrar para o Brasil que Thiago Neves, 34 anos, está muito mais perto de ser o jogador decisivo do de 2017 e 2018, goleador nas finais da e referência no meio-campo, do que de ser a figura central do rebaixamento da equipe mineira, perdendo um pênalti decisivo contra o na reta final do Brasileiro.

Com dúvida sobre o comprometimento do jogador sendo ressaltadas por todos os lados, Renato confia que pode tirar do canhoto o desempenho que mais se acostumou a ver do atleta no país. O custo dessa aposta? Só o passar dos jogos pode dizer.

Mais um por aí?

Além de Thiago Neves, Diego Souza é outro provável reforço do Grêmio para 2020 que se encaixa na ideia de "recuperar" jogadores. Depois de um ano inconstante no , o meia/centroavante é uma aposta também na qualidade de um atleta veterano a despeito do retrospecto recente.