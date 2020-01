Diego Souza divide opiniões no Grêmio e pode virar reforço

Possível contratação do Grêmio, Diego Souza não é unanimidade dentro do clube

Um possível reforço para o é Diego Souza, que está sem clube desde que rescindiu com o . O ex-jogador de e pode ser o centroavante que o tricolor gaúcho estava procurando, mas a possível contratação divide opiniões.

De acordo com o UOL Esporte, Diego Souza não é unanimidade nem mesmo dentro do clube. O baixo desempenho que teve recentemente, misturado com a idade avançada fazem a cúpula gremista ter dúvidas sobre o jogador de 34 anos.

Idade é problema no elenco do tricolor. Contando com Thiago Neves - que deve assinar o contrato ainda essa semana -, o elenco já conta com cinco jogadores acima dos 30 anos - Vanderlei (35), Thiago Neves e Maicon (34), Geromel (33) e Victor Ferraz (32).

Por outro lado, o porte físico de Diego agrada Renato Gaúcho, que busca um jogador que possa atuar dentro da área. Ao ser perguntado sobre o possível reforço de seu time, Renato disse: “O Diego Souza todo mundo sabe das qualidades dele. Se perguntar para dez treinadores, no mínimo cinco vão querer trabalhar com ele”.

O presidente gremista também classificou o negócio como “complicadíssimo” e garantiu que não tem conversas abertas com o jogador. “Essa situação é absolutamente complicadíssima e não temos esse debate no Grêmio. Não vou dizer que não poderá haver, ele teve passagem pelo Grêmio excepcional [em 2007]. É um jogador extremamente hábil, tem características importantíssimas, mas posso adiantar com segurança absoluta que o Grêmio não tem negociação nenhuma com esse jogador no momento”, disse.

O tricolor gaúcho está em busca de atacante que marque gols para seu time, nas últimas semanas chegou a sondar Pedro - que foi emprestado ao -, Gilberto (do ), Gustagol (do ) e Everaldo, ex- , mas não avançou conversas por nenhum desses.