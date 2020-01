Torcida do Cruzeiro se revolta após Thiago Neves dizer: "não posso ser culpado sozinho"

Meia perdeu prestígio e deixou o clube mineiro sob fortes críticas e acusações

Thiago Neves foi do céu ao inferno com a camisa do em 2019. Exaltado pela torcida por conta dos títulos conquistados, o meia logo perdeu prestígio após algumas polêmicas em um ano que culminou o rebaixamento do clube à do Campeonato Brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o jogador abriu o jogo sobre as polêmicas em que se envolveu, reconheceu ter sido um dos responsáveis pelo rebaixamento do clube mineiro, mas acha injusto ser culpado sozinho. Fato que irritou a torcida da nas redes sociais.

“Assumo minha responsabilidade agora como assumi depois de vários jogos, coisa que muitos jogadores não fizeram. Mas também não posso ser culpado pelo rebaixamento sozinho'', disse.

“Eu errei, confesso que errei. Tenho minha parcela de culpa no rebaixamento do Cruzeiro, mas acho muito injusto todo mundo querer colocar só na minha conta. Eu tenho [culpa] sim, participei dos jogos, muitos falam do jogo do que ficou marcado pelo pênalti”, completou.

Mais artigos abaixo

Thiago Neves tinha vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2020. No entanto, o meia acionou a Justiça cobrando R$ 16 milhões referente a salários atrasados, multas e outros acordos não pagos.

Sem clube, Thiago Neves será mesmo jogador do , conforme afirmou o próprio diretor executivo de futebol tricolor, Klauss Câmara.

Confira as reações da torcida do Cruzeiro após a entrevista de Thiago Neves:

Globo dando palco para as mentiras do Thiago Neves...

Esse cara é um câncer em qualquer lugar!

Obrigado por todos os préstimos no Cruzeiro, mas esqueça que passou por aqui e tire o nome do time da sua boca suja! #ThiagoNevesMentiroso #ThiagoNevesTraidor #Cruzeiro #ThiagoNeves — Deleón Gleyzer (@DeleonGleyzer) January 26, 2020

Aí está o traidor e vagabundo fazendo uma entrevista, uma bosta d ex-jogador do cabuloso, este cara não vale nada...@ThiagoNeves_7 #cruzeiro #clubeCruzeiro #thiagoNeves pic.twitter.com/edIJAS7fcJ — Ramon REIS (@ramongomesreis) January 26, 2020