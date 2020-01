Thiago Neves no Grêmio divide torcida e faz "Fala Romildo" bombar no Twitter

O tricolor anunciou a contratação de Thiago Neves e as opiniões da torcida estão divididas

Depois de conseguir a rescisão de seu contrato com o , Thiago Neves foi anunciado pelo através do Twitter oficial do clube, nesta segunda-feira (27), o contrato é de uma temporada.

O meia Thiago Neves é mais um #ReforçoTricolor para a temporada!

Bem-vindo, TN! 🇪🇪



👉 Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/mzdURHJSS8 pic.twitter.com/4FeLe14KNY — Grêmio FBPA (@Gremio) January 27, 2020

No entanto, a torcida, como já adiantado pela Goal, está dividida nas opiniões sobre contratação e já está se manifestando.

bom dia @romildogremio. tu mandou nosso ídolo a preço de banana pro corinthians e trouxe ESSE LOCO pra ser nosso 10? meus parabéns — ؘ (@zaymilas) January 27, 2020

grêmio anunciar o thiago neves eh meu próprio presente de aniversário 🥰🥰🥰 — ana clara (@ana_emediato) January 27, 2020

Abominável homem das Neves — Gremismo Copero 🇧🇼 (@GremismoCopero) January 27, 2020

VEM SER TETRA MONSTRO ❄️ — 7REIZINHO (@7reizinho) January 27, 2020

Dentre os comentários, muitos usam frases como “Fala, Romildo” e “Fala, Renato” - presidente e treinador do tricolor - em alusão ao áudio de Thiago Neves, encaminhado ao então presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, antes da partida contra o e que viralizou nas redes.

Fala, Romildo! Bom dia, cara.

Será um ano de muita neve no RS. — Cassiano Gottlieb (@Cassigottlieb) January 27, 2020

estagiário perdeu de mandar o "fala Romildo, bom dia cara..." pra anunciar o TN — bruxa 🏹🇪🇪 (@la_gremista) January 27, 2020

FALA ROMILDO, BOM DIA CARA — (@TricoooloorRS) January 27, 2020

fala renato bom dia cara https://t.co/y3QCPkRDBh — lara jean #24 (@katywhoran) January 27, 2020