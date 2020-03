Thiago Maia encanta no Flamengo e ameaça Willian Arão

Meio-campista recém-chegado à equipe carioca tem agradado a Jorge Jesus e a torcida

Jorge Jesus tem agora "uma dor de cabeça boa" para resolver. O bom jogo de Thiago Maia hoje pelo , na vitória contra o de Guayaquil, por 3 a 0, já faz a continuidade de Willian Arão como titular ser questionada.

Arão foi expulso na partida de volta contra o Independiente Del Vale, pela , e pegou um gancho de duas partidas. O primeiro jogo fora foi na estreia, contra , e o segundo foi contra o Barcelona. Nos dois duelos, Thiago Maia foi titular e recebeu elogios.

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus falou sobre a importância de ter jogadores com níveis similares no elenco.

"Isso é vantajoso para a equipe. Termos jogadores do mesmo nível. Então, eu tenho aproveitado essas duas hipóteses. Estamos em um nível alto tecnicamente, isso é bom para o Flamengo", afirmou Jorge Jesus, em entrevista após a vitória rubro-negra.

Na internet, já há, entre brincadeiras e falas sérias, o pedido para que Thiago Maia se torne o novo titular do meio de campo do Flamengo, ao lado de Gérson.

Veja algumas reações no Twitter.

